Украина – 2-я в Европе по суточной смертности от коронавируса

За минувшие сутки в мире диагностировали более 355 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Бразилии, Индии, Колумбии. Украина за распространением вируса занимает в мире 41 место, в Европе – 6 позицию и 2 – по суточной смертности.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Бразилии зафиксировали почти 76 тысячи новых заражений, в Индии – почти 66 000, а в Колумбии – почти 30 000 случаев.

Кроме того, более 18 тысяч больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Россия и США.

Украина среди стран мира занимает 41 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 6 позицию и 2 – по суточной смертности.

В мире умерли за сутки более 9 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 160 359 997 человек. Сейчас насчитывается более 12 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 810 514 смерти от COVID-19.

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