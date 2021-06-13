"Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу" – Меркель

Канцлер Німеччини Ангела Меркель на зустрічі з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом на полях саміту "Великої сімки" обговорила ситуацію щодо газопроводу "Північний потік-2".

Джерело: Меркель під час брифінгу, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ми коротко обговорили тему "Північного потоку 2".

Ви знаєте, що ведуться переговори німецьких експертів з американським урядом. Вважаємо, що ми знаходимо добрий шлях…

Важливо, щоб Україна залишалася країною-транзитером газу".

Деталі: За словами Меркель, атмосфера перемовин сприяє співробітництву.

Меркель додала, що у ході бесіди з американським лідером обговорювалася його майбутня зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним, а також саміт НАТО та ситуація в Афганістані.

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