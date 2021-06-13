"Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа" – Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом на полях саммита "Большой семерки" обсудила ситуацию по газопровода "Северный поток-2".

Источник: Меркель во время брифинга, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Мы коротко обсудили тему "Северного потока 2".

Вы знаете, что ведутся переговоры немецких экспертов с американским правительством. Считаем, что мы находим хороший путь ...

Важно, чтобы Украина оставалась страной-транзитером газа ".

Детали: По словам Меркель, атмосфера переговоров способствует сотрудничеству.

Меркель добавила, что в ходе беседы с американским лидером обсуждалась его предстоящая встреча с президентом РФ Владимиром Путиным, а также саммит НАТО и ситуация в Афганистане.

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