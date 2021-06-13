Українські військові на Донбасі подавили ворожий БПЛА

За добу 12 червня в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню, також ворожий безпілотник перетнув лінію розмежування.

Джерело: Ранкове зведення штабу ООС

Деталі: Поблизу Водяного, що на Приазов’ї, ворог тричі відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, ручних протитанкових, підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Авдіївки окупанти обстрілювали українські позиції з підствольних гранатометів.

У районі населеного пункту Піски російсько-окупаційні війська вели вогонь з великокаліберних кулеметів.

Біля Луганського противник здійснював обстріл наших позицій з мінометів 82-го калібру, станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

У бік Причепилівки ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових, станкових протитанкових, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Поряд з Нововтошківським окупанти здійснювали обстріл з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Крім того, на півночі Луганської області був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-3М" із перетином лінії розмежування.

БПЛА противника вчасно подавили засобами РЕБ.

Станом на 7 годину ранку 13 червня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.