Украинские военные в Донбассе подавили вражеский БПЛА

За сутки 12 июня в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Утренняя сводка штаба ООС

Детали: Вблизи Водяного, что на Приазовье, враг трижды открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, ручных противотанковых, подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Неподалеку Авдеевки оккупанты обстреливали украинские позиции по подствольных гранатометов.

В районе населенного пункта Пески российско-оккупационные войска вели огонь из крупнокалиберных пулеметов.

У Луганского противник осуществлял обстрел наших позиций из минометов 82-го калибра, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

В сторону Причепиловки враг открывал огонь из автоматических станковых, станковых противотанковых, подствольных гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Возле Нововтошкивского оккупанты осуществляли обстрел из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Кроме того, на севере Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-3М" с пересечением линии разграничения.

БПЛА противника вовремя подавили средствами РЭБ.

По состоянию на 7:00 утра 13 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.