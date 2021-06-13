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Спасатели под утро нашли тело мальчика, погибшего на реке Черемош

Воскресенье, 13 июня 2021, 10:04
Спасатели под утро нашли тело мальчика, погибшего на реке Черемош
Черемош

В субботу в Косовском районе Ивано-Франковской области в ​​реку Черемош упал ребенок, в воскресенье утром спасатели нашли его тело.

Источник: сообщение ДСНС

Детали: Работники ДСНС вечером в субботу получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района мальчик, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош.

По словам очевидцев, на реке находились трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) оказался в воде и его унесло вниз по течению.

Всю ночь два десятка спасателей искали ребенка вдоль береговой линии реки Черемош.

Дословно: "По состоянию на 8:10 воскресенья тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски, найдено и изъято из реки Черемош".

 
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Украинская правда

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Темы: чрезвычайное происшествиеИвано-Франковская областьГСЧСдети
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