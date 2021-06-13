Спасатели под утро нашли тело мальчика, погибшего на реке Черемош
Воскресенье, 13 июня 2021, 10:04
В субботу в Косовском районе Ивано-Франковской в реку Черемош упал ребенок, в воскресенье утром спасатели нашли его тело.
Источник: сообщение ДСНС
Детали: Работники ДСНС вечером в субботу получили сообщение, что в селе Тюдов Косовского района мальчик, находясь на отдыхе, поскользнулся на камнях и упал в реку Черемош.
По словам очевидцев, на реке находились трое детей, один из которых (мальчик, 12 лет) оказался в воде и его унесло вниз по течению.
Всю ночь два десятка спасателей искали ребенка вдоль береговой линии реки Черемош.
Дословно: "По состоянию на 8:10 воскресенья тело ребенка, в отношении которого осуществлялись поиски, найдено и изъято из реки Черемош".
Украинская правда