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Зарплата педагогів Президентського університету: Зеленський хоче $4 тисячі – Шкарлет

Неділя, 13 червня 2021, 11:18
Зарплата педагогів Президентського університету: Зеленський хоче $4 тисячі – Шкарлет

Володимир Зеленський висловив бажання, щоб для найкращих викладачів Президентського університету майбутнього зарплата стартувала від 4 тисяч "або доларів або євро".

Джерело: міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет в інтерв’ю Радіо Свобода

Деталі: За словами міністра, перед тим як точно озвучувати майбутні зарплати викладачів вишу, потрібно розробити концепцію його роботи.

Проте Шкарлет додав, що у розмові із Зеленським президент назвав суму в 4 тисячі, які потрібно забезпечити хоча б для провідних фахівців цього навчального закладу.

Пряма мова: "Дайте спочатку концепцію напишемо. Тому що вже одне речення було озвучене про зарплату. Але коли з президентом говорили, то він сказав, що ми хоча б для найкращих маємо виконати ту зарплату в ті 4 тисячі, хоча б стартувати з цього. Але це будуть кращі, які спроможні…

4 тисячі. Або доларів, або євро. Принаймні, такі розмови були".

Передісторія: Під час виборчої кампанії 2019 року у штабі тодішнього кандидата в президенти Володимира Зеленського у процесі обговорення експерти казали про нібито можливість забезпечити українським вчителям заробітну платню на рівні 4 тисячі доларів.

Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський оголосив про створення Президентського університету, який готуватиме "людей майбутнього", та підписав відповідний указ.

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийШкарлетосвіта
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