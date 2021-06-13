Зарплата педагогов Президентского университета: Зеленский хочет $4 тысячи – Шкарлет

Владимир Зеленский выразил желание, чтобы для лучших преподавателей Президентского университета будущего зарплата стартовала от 4 тысяч "или долларов или евро".

Источник: министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет в интервью Радио Свобода

Детали: По словам министра, перед тем как точно озвучивать будущие зарплаты преподавателей вуза, нужно разработать концепцию его работы.

Однако Шкарлет добавил, что в разговоре с Зеленским президент называл сумму в 4 тысячи, которые нужно обеспечить хотя бы для ведущих специалистов этого учебного заведения.

Прямая речь: "Дайте сначала концепцию напишем. Потому что уже одно предложение было озвучено о зарплате. Но когда с президентом говорили, он сказал, что мы хотя бы для лучших должны выполнить ту зарплату в те 4 тысячи, хотя бы стартовать с этого. Но это будут лучшие, которые способны...

4 тысячи. Или долларов, или евро. По крайней мере, такие разговоры были".

Предыстория: Во время избирательной кампании 2019 года в штабе тогдашнего кандидата в президенты Владимира Зеленского в процессе обсуждения эксперты говорили о якобы возможности обеспечить украинским учителям заработную плату на уровне 4 тысяч долларов.

Напомним: Президент Владимир Зеленский объявил о создании Президентского университета, который будет готовить "людей будущего", и подписал соответствующий указ.