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Греція вимагає змінити форму Північної Македонії на Євро-2020

Неділя, 13 червня 2021, 11:38

Влада Греції та Грецька національна федерація футболу поскаржились у Європейську футбольну асоціацію (УЄФА) на герб на майці Північної Македонії.

Про це повідомляє "Балканський оглядач", пише "Європейська правда".

Греки виступають проти використання на гербі назви Федерації футболу Македонії (ФФМ), оскільки у назві немає слова "Північна".

Нагадаємо, в лютому 2019 року Македонія офіційно змінила назву на Північна Македонія. Скоп'є погодилось на переіменування в обмін на те, що Афіни перестануть перешкоджати зусиллям щодо вступу в НАТО і Євросоюз.

На скаргу греків щодо форми відреагувало Міністерство закордонних справ Північної Македонії. За їхнім твердженням, назва ФФМ не підлягає коригуванню відповідно до Преспанської угоди, за якою між Афінами та Скоп'є колишня югославська республіка змінила назву.

"Федерація футболу Македонії - це незалежна і некомерційна організація, яка зареєстрована в центральному реєстрі як НГО і не отримує державних грошей.  Преспанська угода охоплює установи, які отримують державні гроші. Оскільки ФФМ не отримує державних грошей, вона не зобов'язана коригувати назву відповідно до Преспанської угоди", - заявив на пресконференції міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

 

Північна Македонія грає на європейському футбольному чемпіонаті вперше в своїй історії. 

Перший історичний поєдинок збірна проведе у неділю, 13 червня, у Бухаресті, проти Австрії. Північна Македонія грає в Групі С, разом з Україною.

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Теми: футболскандалГреція


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