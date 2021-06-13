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Греция требует изменить форму Северной Македонии на Евро-2020

Воскресенье, 13 июня 2021, 11:38
Греция требует изменить форму Северной Македонии на Евро-2020

Власти Греции и Греческая национальная федерация футбола пожаловались в Европейскую футбольную ассоциацию (УЕФА) на герб на майке Северной Македонии.

Об этом сообщает "Балканский обозреватель", пишет "Европейская правда".

Греки выступают против использования на гербе названия Федерации футбола Македонии (ФФМ), поскольку в названии нет слова "Северная".

Напомним, в феврале 2019 года Македония официально сменила название на Северная Македония. Скопье согласилось на переименование в обмен на то, что Афины перестанут препятствовать усилиям по вступлению в НАТО и Евросоюз.

На жалобу греков по форме отреагировало Министерство иностранных дел Северной Македонии. По их утверждению, название ФФМ не подлежит корректировке в соответствии с Преспанским соглашением, по которому между Афинами и Скопье бывшая югославская республика изменила название.

"Федерация футбола Македонии - это независимая и некоммерческая организация, зарегистрированная в центральном реестре как НПО и не получает государственных денег. Преспанское соглашение охватывает учреждения, которые получают государственные деньги. Поскольку ФФМ не получает государственных денег, она не обязана корректировать название в соответствии с Преспанським соглашением ", - заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

 

Северная Македония играет на европейском футбольном чемпионате впервые в своей истории.

Первый исторический поединок сборная проведет в воскресенье, 13 июня, в Бухаресте, против Австрии. Северная Македония играет в Группе С, вместе с Украиной.

Знать больше: Евро-2020: Расписание всех футбольных матчей

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Темы: футболскандалГреция
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