Євро-2020: Розклад усіх футбольних матчів
З 11 червня по 11 липня на полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату з футболу, яку через пандемію Covid перенесли на один рік.
Джерело: Укрінформ
Деталі: Збірна України на груповому етапі Євро гратиме у Амстердамі та Бухаресті.
Суперниками українців у квартеті "С" будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.
Підопічні Андрія Шевченка на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі в неділю, 13 червня, проведуть свій стартовий поєдинок, вони зустрінуться з національною командою Нідерландів.
Матч о 22.00 за київським часом покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".
Розклад усіх матчів футбольного Євро-2020:
- Груповий етап
11 червня
Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим
12 червня
Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку
Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген
Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург
13 червня
Група D. 16.00. Англія - Хорватія. Лондон.
Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія. Бухарест
Група C. 22.00. Нідерланди - Україна. Амстердам
14 червня
Група D. 16.00. Шотландія - Чехія. Глазго
Група E. 19.00. Польща - Словаччина. Санкт-Петербург
Група E. 22.00. Іспанія - Швеція. Севілья
15 червня
Група F. 19.00. Угорщина - Португалія. Будапешт
Група F. 22.00. Франція - Німеччина. Мюнхен
16 червня
Група B. 16.00. Фінляндія - Росія. Санкт-Петербург
Група A. 19.00. Туреччина - Вельс. Баку
Група A. 22.00. Італія - Швейцарія. Рим
17 червня
Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія. Бухарест
Група B. 19.00. Данія - Бельгія. Копенгаген
Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія. Амстердам
18 червня
Група E. 16.00. Швеція - Словаччина. Санкт-Петербург
Група D. 19.00. Хорватія - Чехія. Глазго
Група D. 22.00. Англія - Шотландія. Лондон
19 червня
Група F. 16.00. Угорщина - Франція. Будапешт
Група F. 19.00. Португалія - Німеччина. Мюнхен
Група E. 22.00. Іспанія - Польща. Севілья
20 червня
Група A. 19.00. Італія - Вельс. Рим
Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина. Баку
21 червня
Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди. Амстердам
Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія. Бухарест
Група B. 22.00. Росія - Данія. Копенгаген
Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія. Санкт-Петербург
22 червня
Група D. 22.00. Чехія - Англія. Лондон
Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія. Глазго
23 червня
Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія. Севілья
Група E. 19.00. Швеція - Польща. Санкт-Петербург
Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина. Мюнхен
Група F. 22.00. Португалія - Франція. Будапешт
- Плей-офф
1/8 фіналу
26 червня
Матч 1. 19.00. 2А (друге місце групи A) - 2B (друге місце групи B). Амстердам
Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон
27 червня
Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт
Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севілья
28 червня
Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген
Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест
29 червня
Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон
Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D. Глазго
- Чвертьфінали
2 липня
Чвертьфінал 1. 19.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5. Санкт-Петербург
Чвертьфінал 2. 22.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2. Мюнхен
3 липня
Чвертьфінал 3. 19.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3. Баку
Чвертьфінал 4. 22.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7. Рим
- Півфінали
6 липня
Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондон
7 липня
Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон
- Фінал
11 липня
22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон.
Нагадаємо:
11 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.
Збірна Бельгії у стартовому матчі Євро-2020 у групі В з рахунком 3:0 розгромила команду Росії.