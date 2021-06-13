Євро-2020: Розклад усіх футбольних матчів

З 11 червня по 11 липня на полях Європи проходить фінальна стадія чемпіонату з футболу, яку через пандемію Covid перенесли на один рік.

Джерело: Укрінформ

Деталі: Збірна України на груповому етапі Євро гратиме у Амстердамі та Бухаресті.

Суперниками українців у квартеті "С" будуть Нідерланди, Австрія та Північна Македонія.

Підопічні Андрія Шевченка на "Йоган Кройф Арені" в Амстердамі в неділю, 13 червня, проведуть свій стартовий поєдинок, вони зустрінуться з національною командою Нідерландів.

Матч о 22.00 за київським часом покажуть телеканали "Україна" та "Футбол 1".

Розклад усіх матчів футбольного Євро-2020:

Груповий етап

11 червня

Група A. 22.00 (час київський). Туреччина - Італія - 0:3. Місце проведення - Рим

12 червня

Група A. 16.00. Вельс - Швейцарія - 1:1. Баку

Група B. 19.00. Данія - Фінляндія - 0:1. Копенгаген

Група B. 22.00. Бельгія - Росія - 3:0. Санкт-Петербург

13 червня

Група D. 16.00. Англія - Хорватія. Лондон.

Група C. 19.00. Австрія - Північна Македонія. Бухарест

Група C. 22.00. Нідерланди - Україна. Амстердам

14 червня

Група D. 16.00. Шотландія - Чехія. Глазго

Група E. 19.00. Польща - Словаччина. Санкт-Петербург

Група E. 22.00. Іспанія - Швеція. Севілья

15 червня

Група F. 19.00. Угорщина - Португалія. Будапешт

Група F. 22.00. Франція - Німеччина. Мюнхен

16 червня

Група B. 16.00. Фінляндія - Росія. Санкт-Петербург

Група A. 19.00. Туреччина - Вельс. Баку

Група A. 22.00. Італія - Швейцарія. Рим

17 червня

Група C. 16.00. УКРАЇНА - Північна Македонія. Бухарест

Група B. 19.00. Данія - Бельгія. Копенгаген

Група C. 22.00. Нідерланди - Австрія. Амстердам

18 червня

Група E. 16.00. Швеція - Словаччина. Санкт-Петербург

Група D. 19.00. Хорватія - Чехія. Глазго

Група D. 22.00. Англія - Шотландія. Лондон

19 червня

Група F. 16.00. Угорщина - Франція. Будапешт

Група F. 19.00. Португалія - Німеччина. Мюнхен

Група E. 22.00. Іспанія - Польща. Севілья

20 червня

Група A. 19.00. Італія - Вельс. Рим

Група A. 19.00. Швейцарія - Туреччина. Баку

21 червня

Група C. 19.00. Північна Македонія - Нідерланди. Амстердам

Група C. 19.00. УКРАЇНА - Австрія. Бухарест

Група B. 22.00. Росія - Данія. Копенгаген

Група B. 22.00. Фінляндія - Бельгія. Санкт-Петербург

22 червня

Група D. 22.00. Чехія - Англія. Лондон

Група D. 22.00. Хорватія - Шотландія. Глазго

23 червня

Група E. 19.00. Словаччина - Іспанія. Севілья

Група E. 19.00. Швеція - Польща. Санкт-Петербург

Група F. 22.00. Німеччина - Угорщина. Мюнхен

Група F. 22.00. Португалія - Франція. Будапешт

Плей-офф

1/8 фіналу

26 червня

Матч 1. 19.00. 2А (друге місце групи A) - 2B (друге місце групи B). Амстердам

Матч 2. 22.00. 1A - 2C. Лондон

27 червня

Матч 3. 19.00. 1C - 3D/E/F. Будапешт

Матч 4. 22.00. 1B - 3A/D/E/F. Севілья

28 червня

Матч 5. 19.00. 2D - 2E. Копенгаген

Матч 6. 22.00. 1F - 3A/B/C. Бухарест

29 червня

Матч 7. 19.00. 1D - 2F. Лондон

Матч 8. 22.00. 1E - 3A/B/C/D. Глазго

Чвертьфінали

2 липня

Чвертьфінал 1. 19.00. Переможець матчу 6 - переможець матчу 5. Санкт-Петербург

Чвертьфінал 2. 22.00. Переможець матчу 4 - переможець матчу 2. Мюнхен

3 липня

Чвертьфінал 3. 19.00. Переможець матчу 1 - переможець матчу 3. Баку

Чвертьфінал 4. 22.00. Переможець матчу 8 - переможець матчу 7. Рим

Півфінали

6 липня

Півфінал 1. 22.00. Переможець чвертьфіналу 1 - переможець чвертьфіналу 2. Лондон

7 липня

Півфінал 2. 22.00. Переможець чвертьфіналу 4 - переможець чвертьфіналу 3. Лондон

Фінал

11 липня

22.00. Переможець півфіналу 1 - переможець півфіналу 2. Лондон.

Нагадаємо:

11 червня під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу півзахисник футбольної збірної Данії Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили. Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії 1:0.

Збірна Бельгії у стартовому матчі Євро-2020 у групі В з рахунком 3:0 розгромила команду Росії.