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Їздила до Криму: українські силовики на кордоні завернули російську артистку

Неділя, 13 червня 2021, 15:59
Їздила до Криму: українські силовики на кордоні завернули російську артистку

Прикордонники 12 червня не пропустили через українсько-молдавський кордон російську акторку озвучування та дубляжу.

Джерело: повідомлення Міністерства внутрішніх справ

Дослівно: "Учора (в суботу - УП) в пункт пропуску "Паланка-Маяки-Удобне", що на українсько-молдовському кордоні, на в’їзд в Україну прибула громадянка РФ. Під час заходів контролю прикордонники Білгород-Дністровського загону встановили, що іноземка незаконно перебувала в Криму".

Деталі: 59-річна росіянка повідомила прикордонникам, що прямує до Одеси, аби там виступити в театрі.

Їй відмовили у в’їзді в Україну, оскільки на окупований Росією півострів жінка раніше потрапила з порушенням встановленого порядку в’їзду та виїзду.

Крім того, прикордонники заборонили вказаній особі в’їзд в Україну терміном на три роки. Ім’я порушниці не вказується, але зазначається, що жінка є відомою в Росії акторкою озвучування та дубляжу, а також співачкою.

 

Нагадаємо: Третього червня на кордоні з Україною завернули російського політтехнолога Ігоря Шувалова, якому заборонений в’їзд до нашої країни.

Українська правда

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Теми: КримПрикордонна службаРосіяокупація
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