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Ездила в Крым: украинские силовики на границе завернули российскую артистку

Воскресенье, 13 июня 2021, 15:59

Пограничники 12 июня не пропустили через украинскую-молдавскую границу российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Источник: сообщение Министерства внутренних дел

Дословно: "Вчера (в субботу - УП) в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму".

Детали: 59-летняя россиянка сообщила пограничникам, что направлялся в Одессу, чтобы там выступить в театре.

Ей отказали во въезде в Украину, поскольку на оккупированный Россией полуостров женщина ранее попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Кроме того, пограничники запретили указанной женщине въезд в Украину сроком на три года. Имя нарушительницы не указывается, но отмечается, что она известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица.

 

Напомним: Третьего июня на границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в нашу страну.

Украинская правда
Темы: КрымПограничная службаРосcияоккупация


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