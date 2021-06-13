Ездила в Крым: украинские силовики на границе завернули российскую артистку

Пограничники 12 июня не пропустили через украинскую-молдавскую границу российскую актрису озвучивания и дубляжа.

Источник: сообщение Министерства внутренних дел

Дословно: "Вчера (в субботу - УП) в пункт пропуска "Паланка-Маяки-Удобное" на украинско-молдавской границе на въезд в Украину прибыла гражданка РФ. Во время контроля пограничники Белгород-Днестровского отряда установили, что иностранка незаконно находилась в Крыму".

Детали: 59-летняя россиянка сообщила пограничникам, что направлялся в Одессу, чтобы там выступить в театре.

Ей отказали во въезде в Украину, поскольку на оккупированный Россией полуостров женщина ранее попала с нарушением установленного порядка въезда и выезда.

Кроме того, пограничники запретили указанной женщине въезд в Украину сроком на три года. Имя нарушительницы не указывается, но отмечается, что она известная в России актриса озвучивания и дубляжа, а также певица.

Напомним: Третьего июня на границе с Украиной завернули российского политтехнолога Игоря Шувалова, которому запрещен въезд в нашу страну.