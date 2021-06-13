Зеленський подякував G7 за заклик до РФ відвести війська

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам країн G7 за підтримку територіальної цілісності України та заклик до РФ відвести війська від східних кордонів України та з окупованого Криму.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зазначається, що Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи".

Пряма мова Зеленського: "Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна".

Що передувало: Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі.