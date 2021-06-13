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Зеленський подякував G7 за заклик до РФ відвести війська

Неділя, 13 червня 2021, 23:36

Президент Володимир Зеленський подякував лідерам країн G7 за підтримку територіальної цілісності України та заклик до РФ відвести війська від східних кордонів України та з окупованого Криму.

Джерело: сайт президента

Деталі: Зазначається, що Зеленський вітає підтримку незалежності та суверенітету України, а також важливих реформ у нашій державі, яку висловлено у фінальному комюніке саміту лідерів держав "Групи семи".

Пряма мова Зеленського: "Вдячний лідерам Великої Британії, Німеччини, Канади, Італії, США, Франції, Японії та ЄС за незмінну підтримку незалежності, суверенітету й територіальної цілісності України в її міжнародно визнаних кордонах та заклик до агресора відвести війська від наших східних кордонів та з Криму. Крим – це Україна".

Що передувало: Лідери держав "Групи семи" у підсумковому комюніке триденного саміту, що пройшов у Британії, звернулись з вимогами до Росії щодо вирішення конфлікту на Донбасі. 

Українська правда


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