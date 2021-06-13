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Зеленский поблагодарил G7 за призыв к РФ отвести войска

Воскресенье, 13 июня 2021, 23:36
Зеленский поблагодарил G7 за призыв к РФ отвести войска

Президент Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран G7 за поддержку территориальной целостности Украины и призыв к РФ отвести войска от восточных границ Украины и из оккупированного Крыма.

Источник: сайт президента

Детали: Отмечается, что Зеленский приветствует поддержку независимости и суверенитета Украины, а также важных реформ в нашем государстве, которая высказана в финальном коммюнике саммита лидеров государств "Группы семи".

Прямая речь Зеленского: "Благодарен лидерам Великобритании, Германии, Канады, Италии, США, Франции, Японии и ЕС за неизменную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и призыв к агрессору отвести войска от наших восточных границ и из Крыма. Крым – это Украина".

Что предшествовало: Лидеры государств "Группы семи" в итоговом коммюнике трехдневного саммита, прошедшего в Великобритании, обратились с требованиями к России для решения конфликта на Донбассе.

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