Євро 2020: Україна дала бій Нідерландам

Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.

Джерело: трансляція поєдинку

Деталі: Матч пройшов в Амстердамі у неділю 13 червня.

У перші 45 хвилин лише чудова гра Георгія Бущана не дозволила збірній Нідерландів забити пару-трійку м`ячів. Вже на другій хвилині удар Мемфіса Депая парирує Бущан.

Синьо-жовті також швидко вибігали в контратаки, але без особливої небезпеки для воріт нідерландців. На п`ятій хвилині знову момент у господарів поля і Бущан знову рятує наші ворота після удару Дензела Думфріса.

В атаці в збірної України більш активним був Андрій Ярмоленко, кілька ударів якого заблокували захисники. Ще одного разу Ярмоленко пробив прямо в руки Мартена Стекеленбурга. На 39-й хвилині черговий сейв Бущана після удару з метрів 12-ти Джорджиньо Вейналдума не дозволив збірній Нідерландів повести в рахунку. Під завершення першого тайму на дальній стійці Думфріс з кількох метрів не поцілив у ворота.

На 52-й хвилині Нідерланди таки пробивають ворота збірної України. Після помилки захисників Бущан у падінні зіграв на перехоплення і м`яч відскочив прямо в ноги Вейналдуму, який пробив у порожні ворота синьо-жовтих - 1:0.

Через шість хвилин українці пропускають другий гол. На кутку воротарського майданчика Вегорст пробив низом у кут і м`яч від ноги Бущана залітає у ворота - 2:0.

На 72-й у синьо-жовтих перший удар у площину воріт у другому таймі. Бив Роман Яремчук, і це не стало проблемою для воротаря нідерландців. А далі був чудовий гол Ярмоленка. Змістившись до центру штрафного майданчика Яромоленко пробив у дальню дев`ятку Стекеленбурга - 2:1. На 79-й хвилині Україна феєрично зрівнює рахунок. Після подачі стандарту Русланом Малиновським Яремчук ударом головою пробиває у кут воріт - 2:2.

Втім довго святкувати не вдалося. На 85-й хвилині після подачі з флангу Думфріс з-під Олександра Зінченка ударом головою у третій раз пробиває Бущана - 3:2.

В іншому матчі нашої групи Австрія з рахунком 3:1 перемогла Північну Македонію. Ще в одній грі дня Англія з мінімальним рахунком здолала Хорватію.

Свій наступний матч українці проведуть 17 червня проти команди Північної Македонії.