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Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам

Воскресенье, 13 июня 2021, 23:53

Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Источник: трансляция поединка

Детали: Матч прошел в Амстердаме в воскресенье 13 июня.

В первые 45 минут только замечательная игра Георгия Бущана не позволила сборной Нидерландов забить пару-тройку мячей. Уже на второй минуте удар Мемфиса Депая парирует Бущан.

Сине-желтые также быстро выбегали в контратаки, но без особой опасности для ворот голландцев. На пятой минуте снова момент у хозяев поля и Бущан снова спасает наши ворота после удара Дензела Думфриса.

В атаке у сборной Украины более активным был Андрей Ярмоленко, несколько ударов которого заблокировали защитники. Еще однажды Ярмоленко пробил прямо в руки Мартена Стекеленбурга. На 39 минуте очередной сейв Бущана после удара метров с 12 Джорджиньо Вейналдума не позволил сборной Нидерландов повести в счете. Под конец первого тайма на дальней штанге Думфрис с нескольких метров не попал в ворота.

На 52 минуте Нидерланды таки пробивают ворота сборной Украины. После ошибки защитников Бущан в падении сыграл на перехвате и мяч отскочил прямо в ноги Вейналдуму, который пробил в пустые ворота сине-желтых - 1:0.

Через шесть минут украинцы пропускают второй гол. На углу вратарской Вегорст пробил низом в угол и мяч от ноги Бущана залетает в ворота - 2:0.

На 72-й у сине-желтых первый удар в створ ворот во втором тайме. Бил Роман Яремчук, и это не стало проблемой для вратаря нидерландцев. А дальше был великолепный гол Ярмоленко. Сместившись в центр штрафной Яромоленко пробил в дальнюю девятку Стекеленбурга - 2:1. На 79-й минуте Украина феерично сравнивает счет. После подачи стандарта Русланом Малиновским Яремчук ударом головой пробивает в угол ворот - 2:2.

Впрочем долго праздновать не довелось. На 85-й минуте после подачи с фланга Думфрис из-под Александра Зинченко ударом головой в третий раз пробивает Бущана - 3:2.

В другом матче нашей группы Австрия со счетом 3:1 победила Северную Македонию. Еще в одной игре дня Англия с минимальным счетом одолела Хорватию.

Свой следующий матч украинцы проведут 17 июня против команды Северной Македонии.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол


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