"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами
Понеділок, 14 червня 2021, 00:45
Президент України Володимир Зеленський відреагував на стартовий матч збірної України з командою Нідерландів під час Євро-2020.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова: "Емоційний початок. Дуже сильна гра.
Хлопці дійсно боролися до останньої секунди.
Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі.
А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати!
Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас".
Що передувало: Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.
Українська правда