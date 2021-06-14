"Дуже сильна гра" – Зеленський про матч збірної України з Нідерландами

Президент України Володимир Зеленський відреагував на стартовий матч збірної України з командою Нідерландів під час Євро-2020.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова: "Емоційний початок. Дуже сильна гра.

Хлопці дійсно боролися до останньої секунди.

Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі.

А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати!

Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас".

Що передувало: Збірна України у стартовому матчі Євро-2020 з рахунком 2:3 поступилася команді Нідерландів.