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"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Понедельник, 14 июня 2021, 00:45
Очень сильная игра – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Эмоциональное начало. Очень сильная игра.

Ребята действительно боролись до последней секунды.

Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше.

А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать!

Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас".

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Украинская правда

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Темы: футболЗеленский
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