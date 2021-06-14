Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Понедельник, 14 июня 2021, 00:45

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Эмоциональное начало. Очень сильная игра.

Ребята действительно боролись до последней секунды.

Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше.

А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать!

Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас".

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.

Украинская правда
Темы: футболЗеленский


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский против Порошенко: если бы снова 2-й тур, разрыв был бы меньше

Президентский рейтинг Зеленского в полтора раза выше Порошенко

Кулеба назвал условие Украины для запуска "Северного потока-2"

Рекордное количество COVID-прививок сделали в Украине за прошедшую неделю

инфографика Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению – SIPRI

Годовой минимум: за сутки в Украине зарегистрировали 420 случаев COVID

Все новости...
футбол
"Ребята нашли в себе силы прессинговать" – Шевченко об игре сборной Украины с Нидерландами
Евро-2020: сборная Украины в боевом матче проиграла Нидерландам
У датского футболиста во время игры была остановка сердца – врач
Последние новости
13:30
За полгода в Украине открылось больше ФОПов, чем закрылось – исследование
13:29
Саммит НАТО не назовет никаких дат расширения Альянса - Столтенберг
13:17
Экс-директору "Борисполя" вручили подозрение по делу о миллионном ущербе аэропорту
13:05
Зеленский против Порошенко: если бы снова 2-й тур, разрыв был бы меньше
13:04
Начальник из ВМС требовал 10 тысяч долларов за должность в ГБР - прокуратура
13:03
Президентский рейтинг Зеленского в полтора раза выше Порошенко
13:03
Суд оправдал экс-нардепа, которого обвиняли в махинациях с компенсациями
12:50
Столтенберг рассказал, какой сигнал саммит НАТО пошлет России
12:49
Президент Литвы: НАТО должен выполнить обещания Украине и Грузии
12:44
Киеву вернули почти 30 гектаров в Пуще-Водице
Все новости...