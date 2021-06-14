"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь: "Эмоциональное начало. Очень сильная игра.

Ребята действительно боролись до последней секунды.

Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше.

А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать!

Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас".

Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.