"Очень сильная игра" – Зеленский о матче сборной Украины с Нидерландами
Понедельник, 14 июня 2021, 00:45
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на стартовый матч сборной Украины с командой Нидерландов во время Евро-2020.
Источник: Зеленский в Facebook
Прямая речь: "Эмоциональное начало. Очень сильная игра.
Ребята действительно боролись до последней секунды.
Каждый украинец был с Вами сегодня и будет и дальше.
А дальше – важные две игры и ПОБЕДА! Потому что то, что у Вас написано на форме, не затереть и не убрать!
Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о Вас".
Что предшествовало: Сборная Украины в стартовом матче Евро-2020 со счетом 2:3 уступила команде Нидерландов.
Украинская правда