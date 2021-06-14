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Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО

Понеділок, 14 червня 2021, 01:17

Президент Сполучених Штатів Байден приземлився у Брюсселі, де в понеділок він візьме участь у 31-у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомляє Білий дім, Байден має намір підтвердити прихильність США трансатлантичній безпеці та колективній обороні, коли лідери НАТО обговорюють способи вирішення майбутніх загроз та "ефективного розподілу тягарів".

Очікується також зустріч Байдена з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на саміті.

Нагадаємо: Лідери країн-членів НАТО на саміті у Брюсселі підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей та підтвердять євроатлантичні прагнення України.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

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Теми: БайденНАТО


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