Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО

Понеділок, 14 червня 2021, 01:17
Байден прибув у Брюссель на саміт НАТО

Президент Сполучених Штатів Байден приземлився у Брюсселі, де в понеділок він візьме участь у 31-у саміті Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Джерело: CNN

Деталі: Як повідомляє Білий дім, Байден має намір підтвердити прихильність США трансатлантичній безпеці та колективній обороні, коли лідери НАТО обговорюють способи вирішення майбутніх загроз та "ефективного розподілу тягарів".

Очікується також зустріч Байдена з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом на саміті.

Нагадаємо: Лідери країн-членів НАТО на саміті у Брюсселі підтвердять свою прихильність політиці відкритих дверей та підтвердять євроатлантичні прагнення України.

Як пояснювали в Альянсі, зустріч не передбачає участі країн-партнерів, саме тому не запрошували представників України або Грузії.

Читайте також: Без ПДЧ: яке рішення саміту НАТО було би найкращим для України 

План сумісності з НАТО. Що має зробити Альянс для реальних змін в Україні

"Українська правда" у Threads

Теми: БайденНАТО
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Байден
Байден: Зараз Україна не готова до членства в НАТО
Вони їм потрібні – Байден про надання Україні касетних боєприпасів
Зеленський подякував Байдену за новий пакет військової допомоги
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: