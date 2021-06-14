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Байден прибыл в Брюссель на саммит НАТО

Понедельник, 14 июня 2021, 01:17

Президент Соединенных Штатов Байден приземлился в Брюсселе, где в понедельник он примет участие в тридцать первом саммите Организации Североатлантического договора (НАТО).

Источник: CNN

Детали: Как сообщает Белый дом, Байден намерен подтвердить приверженность США трансатлантической безопасности и коллективной обороне, когда лидеры НАТО обсуждают способы решения будущих угроз и "эффективного распределения бремени".

Ожидается также встреча Байдена с президентом Турции Реджепом Эрдоганом на саммите.

Напомним: Лидеры стран-членов НАТО на саммите в Брюсселе подтвердят свою приверженность политике открытых дверей и евроатлантические стремления Украины.

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Темы: БайденНАТО


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