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На Херсонщині поліцейський стріляв в атовців, справу розслідує ДБР – ЗМІ

Понеділок, 14 червня 2021, 02:30

ДБР у Мелітополі розслідує справу щодо поліцейського, який нібито стріляв із травматичної зброї у двох чоловіків на дорозі в Херсонській області.

Джерело: Укрінформ

Пряма мова начальниці відділу комунікації ГУ Нацполіції в Херсонській області Тетяни Скуби: "Ми не коментуємо цю ситуацію, на місце пригоди виїжджали працівники ДБР з Мелітополя, вони й займаються цією справою".

Деталі: Раніше у соцмережах з’явилася інформація про інцидент, що стався 12 червня у Каховському районі Херсонщини на перехресті автодоріг Одеса - Мелітополь та Чаплинка - Нова Каховка.

Повідомлялося, що поліцейський з Дніпропетровської області не надав перевагу іншому автомобілю, чим створив аварійну ситуацію, та намагався втекти з місця пригоди.

Також була інформація, що коли водій автомобіля наздогнав порушника, той відкрив вогонь з травматичної зброї, поранивши двох чоловіків.

Обидва постраждалі – учасники АТО, як і поліцейський. Постраждалих чоловіків доставили до лікарні, де одного з них прооперували.

Нагадаємо: Поліцейські затримали киянина, який із вікна квартири стріляв по перехожих із пістолета, минулось без постраждалих. 

Теми: Херсонська областьполіціяДБР


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