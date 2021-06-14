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На Херсонщине полицейский стрелял в атовцев, дело расследует ГБР – СМИ

Понедельник, 14 июня 2021, 02:30

ГБР в Мелитополе расследует дело в отношении полицейского, который якобы стрелял из травматического оружия в двух мужчин на дороге в Херсонской области.

Источник: Укринформ

Прямая речь начальницы отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Херсонской области Татьяны Скуби: "Мы не комментируем эту ситуацию, на место происшествия выезжали работники ГБР из Мелитополя, они и занимаются этим делом".

Детали: Раньше в соцсетях появилась информация об инциденте, который произошел 12 июня в Каховском районе Херсонской на перекрестке автодорог Одесса - Мелитополь и Чаплинка - Новая Каховка.

Сообщалось, что полицейский из Днепропетровской области не предоставил преимущество другому автомобилю, чем создал аварийную ситуацию, и пытался скрыться с места происшествия.

Также была информация, что когда водитель автомобиля догнал нарушителя, тот открыл огонь из травматического оружия, ранив двух человек.

Оба пострадавших – участники АТО, как и полицейский. Пострадавших мужчин доставили в больницу, где одного из них прооперировали.

Напомним: Полицейские задержали киевлянина, который с окна квартиры стрелял по прохожим из пистолета, обошлось без пострадавших.

Темы: Херсонская областьполицияГБР


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