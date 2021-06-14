Байден привітав новий уряд Ізраїлю
Понеділок, 14 червня 2021, 03:19
Президент Сполучених Штатів Джо Байден привітав новий уряд Ізраїлю на чолі з Нафталі Беннеттом і запевнив у підтримці.
Джерело: Reuters
Пряма мова Байдена: "Сполучені Штати залишаються непохитними в підтримці безпеки Ізраїлю.
Моя адміністрація прихильна до роботи з новим ізраїльським урядом для забезпечення безпеки, стабільності та миру для ізраїльтян, палестинців і людей у всьому регіоні".
Деталі: Байден запевнив, що США будуть, як і раніше, підтримувати Ізраїль.
Міністр оборони США Ллойд Остін та держсекретар Ентоні Блінкен також виступили із заявами, вітаючи своїх колег в новому ізраїльському уряді.
Що передувало: В Ізраїлі Кнесет відсторонив від посади прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху після 12-річного правління.