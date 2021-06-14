Президент Соединенных Штатов Джо Байден поприветствовал новое правительство Израиля во главе с Нафтали Беннеттом и заверил в поддержке.

Источник: Reuters

Прямая речь Байдена: "Соединенные Штаты остаются непоколебимыми в поддержке безопасности Израиля.

Моя администрация привержена работе с новым израильским правительством для обеспечения безопасности, стабильности и мира для израильтян, палестинцев и людей во всем регионе".

Детали: Байден заверил, что США будут по-прежнему поддерживать Израиль.

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен также выступили с заявлениями, приветствуя своих коллег в новом израильском правительстве.

Что предшествовало: В Израиле Кнессет отстранил от должности премьер-министра Биньямина Нетаньяху после 12-летнего правления.