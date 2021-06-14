НАТО буде нарощувати військовий потенціал для протидії Росії – Столтенберг

Північноатлантичний Альянс буде продовжувати нарощувати свій військовий потенціал і використовувати "широку комбінацію різних інструментів" для протидії "російської агресії", заявив генеральний секретар альянсу Єнс Столтенберг.

Джерело: Столтенберг в інтерв'ю телеканалу CNBC, "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Підхід НАТО до Росії заснований на тому, що ми називаємо двоїстим підходом – на обороні і діалозі.

Ми зараз здійснили найбільш серйозне посилення нашої колективної оборони з часів закінчення холодної війни і будемо продовжувати зміцнювати її, підтримуючи високий ступінь готовності, нарощуючи кількість військ і збільшуючи оборонні інвестиції".

Деталі: За словами Столтенберга, НАТО не буде "дзеркально повторювати те, що робить Росія", але буде "реагувати дуже жорстко і чітко, використовуючи широкий набір різних інструментів", як це робилося в останні роки.

Генсек заявив, що НАТО після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД) "не змінило своєї концепції" і не має наміру "розміщувати нові ракети наземного базування, здатні нести ядерну зброю".

"Але ми подбаємо про те, щоб реагувати на нове нарощування озброєнь Росією, зокрема, нарощування ядерної зброї", – наголосив Столтенберг.

За його словами, одночасно зі зміцненням протиповітряної і протиракетної оборони НАТО буде здійснювати контроль над озброєннями – "це частина діалогу з Росією".

Генсек альянсу заявив про важливість санкцій, введених проти Росії. За словами Столтенберга, їх застосування слід продовжувати поряд із "більш значною підтримкою близьких партнерів (НАТО – ред.), таких як Україна і Грузія".

Інтерв'ю побачило світ перед самітом глав держав і урядів країн-членів НАТО, що відкривається в понеділок у штаб-квартирі альянсу в бельгійській столиці