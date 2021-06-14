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НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России – Столтенберг

Понедельник, 14 июня 2021, 08:08

Североатлантический Альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Источник: Столтенберг в интервью телеканалу CNBC, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом –на обороне и диалоге.

Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".

Детали: По словам Столтенберг.а, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Генсек заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", – подчеркнул Столтенберг..

По его словам, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями – "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО – ред.), таких как Украина и Грузия".

Интервью вышло в свет перед саммитом глав государств и правительств стран-членов НАТО, который открывается в понедельник в штаб-квартире альянса в бельгийской столице.

Темы: НАТОРосcия


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