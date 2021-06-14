Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России – Столтенберг

Понедельник, 14 июня 2021, 08:08
НАТО будет наращивать военный потенциал для противодействия России – Столтенберг

Североатлантический Альянс будет продолжать наращивать свой военный потенциал и использовать "широкую комбинацию различных инструментов" для противодействия "российской агрессии", заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

Источник: Столтенберг в интервью телеканалу CNBC, "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Подход НАТО к России основан на том, что мы называем двойственным подходом –на обороне и диалоге.

Мы сейчас осуществили самое серьезное усиление нашей коллективной обороны со времен окончания холодной войны и будем продолжать укреплять ее, поддерживая высокую степенью готовности, наращивая количество войск и увеличивая оборонные инвестиции".

Детали: По словам Столтенберг.а, НАТО не будет "зеркально повторять то, что делает Россия", но будет "реагировать очень жестко и четко, используя широкий набор различных инструментов", как это делалось в последние годы.

Генсек заявил, что НАТО после прекращения действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) "не изменило своей концепции" и не намерено "размещать новые ракеты наземного базирования, способные нести ядерное оружие".

"Но мы позаботимся о том, чтобы реагировать на новое наращивание вооружений Россией, в том числе наращивание ядерного оружия", – подчеркнул Столтенберг..

По его словам, одновременно с укреплением противовоздушной и противоракетной обороны НАТО будет осуществлять контроль над вооружениями – "это часть диалога с Россией".

Генсек альянса заявил о важности санкций, введенных против России. По словам Столтенберга, их применение следует продолжать наряду с "более значительной поддержкой близких партнеров (НАТО – ред.), таких как Украина и Грузия".

Интервью вышло в свет перед саммитом глав государств и правительств стран-членов НАТО, который открывается в понедельник в штаб-квартире альянса в бельгийской столице.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
НАТО
От Вильнюса до Вильнюса
Байден: Сейчас Украина не готова к членству в НАТО
Украина заслуживает членства в НАТО – Эрдоган
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: