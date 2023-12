Росія і США збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування – SIPRI

Оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825; близько 2000 з них – майже всі належать Росії і США – перебували в стані підвищеної боєготовності.

Джерело: доповідь Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI)

Дослівно: "У той час як США і Росія скорочували свої загальні запаси ядерної зброї за рахунок демонтажу списаних боєголовок у 2020 році, на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше.

Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах".

Деталі: При цьому наголошується, що розгорнуті стратегічні ядерні сили обох країн залишалися в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння 2010 року, хоча договір не обмежує загальні запаси ядерних боєголовок.

While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.



