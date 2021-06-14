Росія і США збільшили кількість ядерної зброї, готової до застосування – SIPRI

Оціночна кількість розгорнутих ядерних боєприпасів у 2021 році зросла з 3720 до 3825; близько 2000 з них – майже всі належать Росії і США – перебували в стані підвищеної боєготовності.

Джерело: доповідь Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI)

Дослівно: "У той час як США і Росія скорочували свої загальні запаси ядерної зброї за рахунок демонтажу списаних боєголовок у 2020 році, на початку 2021 року в обох було приблизно на 50 ядерних боєголовок в оперативному розгортанні більше, ніж роком раніше.

Росія також збільшила свій загальний військовий ядерний арсенал приблизно на 180 боєголовок, в основному за рахунок розгортання більшої кількості міжконтинентальних балістичних ракет наземного базування і балістичних ракет на субмаринах".

Деталі: При цьому наголошується, що розгорнуті стратегічні ядерні сили обох країн залишалися в межах Договору про стратегічні наступальні озброєння 2010 року, хоча договір не обмежує загальні запаси ядерних боєголовок.

While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.



Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now ➡️ https://t.co/zct4xs4RbO pic.twitter.com/DOUAqV6VCK — SIPRI (@SIPRIorg) June 13, 2021

Відзначається, що Росія і США разом володіють понад 90% світової ядерної зброї. Обидві держави мають великі і дорогі програми по заміні і модернізації своїх ядерних боєголовок, ракетних і авіаційних систем доставки і виробничі потужності.

Решта сім ядерних держав – Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, Ізраїль і Північна Корея – також або розробляють, або розміщують нові системи озброєння, або оголосили про свій намір зробити це.

* "Розгорнуті боєголовки" – це боєголовки, розміщені на ракетах або на базах з оперативними силами. ** "Інші боєголовки" – це боєголовки, що зберігаються, зарезервовані або списані і очікують демонтажу. Інфографіка sipri.org

Загалом у 2021 році дев'ять ядерних держав дещо скоротили кількість ядерної зброї (з 13 400 одиниць ядерної зброї у 2020 році до 13 080 одиниць), проте кількість розгорнутих ядерних боєприпасів збільшилася на 105 одиниць.

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