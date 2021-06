Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению – SIPRI

Оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат России и США – находились в состоянии повышенной боеготовности.

Источник: доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI)

Дословно: "В то время как США и Россия сокращали свои общие запасы ядерного оружия за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020 году, в начале 2021 года у обоих было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее.

Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на субмаринах".

Детали: При этом отмечается, что развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года, хотя договор не ограничивает общие запасы ядерных боеголовок.

While the USA🇺🇸 and Russia🇷🇺 continued to dismantle retired warheads in 2020, both are estimated to have had around 50 more nuclear warheads in operational deployment at the start of 2021 than a year earlier.



Findings of #SIPRIYearbook 2021 out now ➡️ https://t.co/zct4xs4RbO pic.twitter.com/DOUAqV6VCK