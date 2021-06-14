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Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению – SIPRI

Понедельник, 14 июня 2021, 09:48
Россия и США увеличили количество ядерного оружия, готового к применению – SIPRI
Фото investigator.org.ua

Оценочное количество развернутых ядерных боеприпасов в 2021 году увеличилось с 3720 до 3825; около 2000 из них – почти все принадлежат России и США – находились в состоянии повышенной боеготовности.

Источник: доклад Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI)

Дословно: "В то время как США и Россия сокращали свои общие запасы ядерного оружия за счет демонтажа списанных боеголовок в 2020 году, в начале 2021 года у обоих было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее.

Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном за счет развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования и баллистических ракет на субмаринах".

Детали: При этом отмечается, что развернутые стратегические ядерные силы обеих стран оставались в пределах Договора о стратегических наступательных вооружениях 2010 года, хотя договор не ограничивает общие запасы ядерных боеголовок.

Отмечается, что Россия и США вместе обладают более 90% мирового ядерного оружия. Оба государства имеют обширные и дорогостоящие программы по замене и модернизации своих ядерных боеголовок, ракетных и авиационных систем доставки и производственные мощности.

Остальные семь ядерных государств – Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, Израиль и Северная Корея – также либо разрабатывают, либо размещают новые системы оружия, либо объявили о своем намерении сделать это.  

 

* "Развернутые боеголовки" – это боеголовки, размещенные на ракетах или на базах с оперативными силами.

** "Другие боеголовки" – это хранящиеся, зарезервированные или списанные боеголовки, ожидающие демонтажа.

Инфографика sipri.org

В общем в 2021 году девять ядерных государств немного сократили количество ядерного оружия (с 13 400 единиц ядерного оружия в 2020 году до 13 080 единиц), однако количество развернутых ядерных боеприпасов увеличилось на 105 единиц.

Предыстория:

  • Ранее SIPRI сообщал, что общие глобальные военные расходы в 2020 году, несмотря на пандемию COVID-19 и сокращение мирового ВВП, выросли до 1981 млрд. долларов, что на 2,6% больше, чем в 2019 году.

Украинская правда

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Темы: ядерное оружиеРосcияСША
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