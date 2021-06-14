Президентський рейтинг Зеленського в півтора рази вищий за Порошенка

Якби вибори президента відбувались найближчим часом, то Володимир Зеленський з 31% голосів переміг би Петра Порошенка, який набрав би 18,6%. На виборах 2019 року різниця була більша – 30% проти 16%.

Джерело: результати опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, проведеного з 14 по 19 травня

Деталі: Варто зазначити, що відрив між Зеленським і Порошенком ще у лютому був значно меншим.

За Юрія Бойка готові віддати голоси 12,7%, за Юлію Тимошенко –11,7%.

На п’ятому місці – Ігор Смешко (5,7% тих, хто визначився і прийде на дільниці).

Інші кандидати не мають такої значної підтримки.

Соціологи відзначають, що Зеленського рівномірно підтримують у всіх регіонах (лише на сході його рейтинг трохи просідає, але не суттєво), Порошенка – підтримують 20% мешканців Заходу і лише 4% виборців Півдня.

У Бойка майже 18% підтримки на Сході, але лише 2% у західному регіоні, а Тимошенко може акумулювати 13% підтримки в Центрі країни, але тільки 3% на Півдні.

Також повідомляється, що заможні респонденти частіше готові голосувати за Зеленського і Порошенка. А менш заможні – за Тимошенко та Бойка.

Існують розбіжності і за віком респондентів: старші частіше підтримують Бойка та Тимошенко, тоді як молодші – Зеленського. Водночас Порошенка приблизно однаково підтримують у різних вікових групах.

Є суттєві розбіжності і залежно від мови респондентів. Серед україномовних значно більшу підтримку має Порошенко (17% проти 5% серед російськомовних). У Бойка ситуація протилежна (17% підтримки серед російськомовних та 4% серед україномовних).

У Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко трохи вища підтримка серед україномовних респондентів, але ці відмінності не такі великі, як у Порошенка чи Бойка.

Дослідження тривало з 14 по 19 травня. Загалом опитали 2020 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України за винятком Криму та окупованих територій Донбасу.

Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.