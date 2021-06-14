Президентский рейтинг Зеленского в полтора раза выше Порошенко

Если бы выборы президента проходили в ближайшее время, то Владимир Зеленский с 31% голосов победил бы Петра Порошенко, который набрал бы 18,6%. На выборах 2019 разница была больше – 30% против 16%.

Источник: результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова, проведенного с 14 по 19 мая

Детали: Стоит отметить, что разрыв между Зеленским и Порошенко еще в февряле был значительно меньше.

За Юрия Бойко готовы отдать голоса 12,7%, за Юлию Тимошенко – 11,7%.

На пятом месте – Игорь Смешко (5,7% тех, кто определился и придет на участки).

Другие кандидаты не получили такой значительной поддержки.

Социологи отмечают, что Зеленского равномерно поддерживают во всех регионах (на востоке его рейтинг немного проседает, но не существенно), Порошенко – поддерживают 20% жителей Запада и только 4% избирателей Юга.

У Бойко почти 18% поддержки на Востоке, но только 2% в западном регионе, а Тимошенко может аккумулировать 13% поддержки в Центре страны, но только 3% на Юге.

Также сообщается, что состоятельные респонденты чаще готовы голосовать за Зеленского и Порошенко. А менее состоятельные – за Тимошенко и Бойко.

Существуют разногласия и в зависимости от возраста респондентов: старшие чаще поддерживают Бойко и Тимошенко, тогда как младшие – Зеленского. В то же время Порошенко примерно одинаково поддерживают в разных возрастных группах.

Есть существенные различия и в зависимости от языка респондентов. Среди украиноязычных значительно большую поддержку имеет Порошенко (17% против 5% среди русскоязычных). У Бойко ситуация противоположная (17% поддержки среди русскоязычных и 4% среди украиноязычных).

У Зеленского и Тимошенко немного выше поддержка среди украиноязычных респондентов, но эти различия не так велики, как у Порошенко или Бойко.

Исследование проходило с 14 по 19 мая. В общем опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА Посольства Королевства Нидерландов.