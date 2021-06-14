Рейтинг партій дублює президентський рейтинг їхніх лідерів – соціологи

Лідером рейтингу партій є "Слуга народу", яку готові підтримати на виборах майже третина виборців, як і її лідера Володимира Зеленського.

Джерело: опитування Фонду "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і Центру Разумкова, проведене 14-19 травня

Дослівно: "Вибори до Верховної Ради. Електоральні результати партій майже цілковито дублюють відповідні результати їхніх очільників на президентських виборах".

Деталі: Лідером партій за опитуванням є "Слуга народу" з 18% підтримки (28% тих, хто визначився та піде голосувати). Цей результат всього на 2% гірший, ніж результат президента Зеленського.

За "ЄС" готові проголосувати 12,4% респондентів (18,6% тих, хто визначився і піде голосувати). Цей результат ідентичний результату Петра Порошенка.

В "ОПзЖ" – 10% підтримки (14,1% тих, хто визначився і прийде на виборчі дільниці). В Юрія Бойка зовсім на трохи менше, що може бути пов’язано з "троєвладдям" всередині "ОПзЖ".

Результат "Батьківщини" – 8,5% (12,6% тих, хто визначився і має намір голосувати).

Виборчий бар’єр має шанси подолати "Сила і Честь" – 4,2% (6,2% тих, хто має намір проголосувати і визначився).

Інші партії не долають виборчого порогу.

"Президентський рейтинг" ключових політиків за версією двох соціологічних служб можна подивитися тут.

Довідка: Фонд "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва і соціологічна служба Центру Разумкова з 14 по 19 травня опитали 2020 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України, за винятком окупованих територій сходу та півдня. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА посольства Нідерландів.