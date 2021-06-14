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Рейтинг партий дублирует президентский рейтинг их лидеров – социологи

Понедельник, 14 июня 2021, 13:45
Рейтинг партий дублирует президентский рейтинг их лидеров – социологи
rada.gov.ua

Лидером рейтинга партий является "Слуга народа", которую готовы поддержать на выборах почти треть избирателей, как и ее лидера Владимира Зеленского.

Источник: опрос Фонда "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и Центра Разумкова, проведенный 14-19 мая

Дословно: "Выборы в Верховную Раду. Электоральные результаты партий почти полностью дублируют соответствующие результаты их руководителей на президентских выборах".

Детали: Лидером партий по опросу является "Слуга народа" с 18% поддержки (28% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат всего на 2% хуже, чем результат президента Зеленского.

За "ЕС" готовы проголосовать 12,4% респондентов (18,6% тех, кто определился и пойдет голосовать). Этот результат идентичен результату Петра Порошенко.

У "ОПзЖ" – 10% поддержки (14,1% тех, кто определился и придет на избирательные участки). У Юрия Бойко совсем на немного меньше, что может быть связано с "троевластием" внутри "ОПзЖ".

Результат "Батькивщины" – 8,5% (12,6% тех, кто определился и намерен голосовать).

Избирательный барьер имеет шансы преодолеть "Сила и Честь" – 4,2% (6,2% тех, кто намерен проголосовать и определился).

Другие партии не преодолевают избирательный порог.

 

"Президентский рейтинг" ключевых политиков по версии двух социологических служб можно посмотреть здесь.

Справка: Фонд "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологическая служба Центра Разумкова с 14 по 19 мая опросили 2020 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий востока и юга. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Финансирование опроса осуществлено в рамках проекта МАТРА посольства Нидерландов.

Темы: партииопроссоциологиявиборы
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