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Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі

Понеділок, 14 червня 2021, 14:51
Померла восьма жертва аварії українського автобуса в Польщі

Восьма жертва аварії українського рейсового автобуса, яка трапилася у Підкарпатському воєводстві в Польщі у ніч з 5 на 6 березня, померла в Україні.

Про це "Укрінформу" розповіла речниця Окружної прокуратури у Перемишлі Марта Пентковська, повідомляє "Європейська правда".

"Ми отримали інформацію з України про те, що померла восьма особа з цієї аварії. Зараз ми намагаємося підтвердити, чи ця смерть має зв’язок з ДТП",- сказала Пентковська.

Як стало відомо "Укрінформу" з власних джерел,  йдеться про чоловіка віком близько 60-років із Херсонської області, який отримав у цій аварії важкі травми і упродовж трьох тижнів лікувався у лікарні в Перемишлі.

Коли його стан покращився, наприкінці березня його було перевезено спецтранспортом для подальшого лікування в Україну.

У ніч на 6 березня при з’їзді до пункту обслуговування пасажирів (ПОП) "Кашице" у Підкарпатському воєводстві в аварію потрапив автобус сполученням Познань-Херсон, в якому їхали 57 громадян України.

На місці загинули п’ятеро українців, 35 людей дістали травми різного ступеня тяжкості. Згодом у лікарнях Польщі померли шостий і сьомий пасажири цього автобуса: 50-річний чоловік та 28-річна жінка.

Окружна прокуратура у Перемишлі продовжила слідство у цій справі до 7 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаДТПаваріяУкраїна
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