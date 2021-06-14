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Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

Понедельник, 14 июня 2021, 14:51
Умерла восьмая жертва аварии украинского автобуса в Польше

Восьмая жертва аварии украинского рейсового автобуса, которая произошла в Подкарпатском воеводстве в Польше в ночь с 5 на 6 марта, умерла в Украине.

Об этом "Укринформу" рассказала пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Перемышле Марта Пентковска, сообщает "Европейская правда".

"Мы получили информацию из Украины о том, что умерла восемь человек из этой аварии. Сейчас мы пытаемся подтвердить, имеет ли эта смерть связь с ДТП", - сказала Пентковска.

Как стало известно "Укринформа" из собственных источников, речь идет о мужчине в возрасте около 60 лет из Херсонской области, который получил в этой аварии тяжелые травмы и в течение трех недель лечился в больнице в Перемышле.

Когда его состояние улучшилось, в конце марта его перевезли спецтранспортом для дальнейшего лечения в Украине.

В ночь на 6 марта при съезде в пункт обслуживания пассажиров (ЧОП) "кашицы" в Подкарпатском воеводстве в аварию попал автобус сообщением Познань-Херсон, в котором ехали 57 граждан Украины.

На месте погибли пять украинцев, 35 человек получили травмы различной степени тяжести. Впоследствии в больницах Польши умерли шестой и седьмой пассажиры этого автобуса 50-летний мужчина и 28-летняя женщина.

Окружная прокуратура в Перемышле продлила следствие по этому делу до 7 сентября.

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Темы: ПольшаДТПаварияУкраина
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