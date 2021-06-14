Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Україна увійшла в "зелену" зону навіть за критеріями ЄС – Шмигаль

Понеділок, 14 червня 2021, 15:02
Україна увійшла в зелену зону навіть за критеріями ЄС – Шмигаль
Фото з сайту Кабміну

З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву прем’єра Дениса Шмигаля на селекторній нараді 14 червня

Пряма мова: "Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення".

Деталі: Шмигаль нагадав, що за минулу добу виявили 420 нових хворих на COVID-19, що є найнижчим показником за останній рік.

Передісторія:

  • Станом на 14 червня понад 1 млн 479 тисяч громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тисяч осіб – дві дози.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: коронавірускарантинШмигаль
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
коронавірус
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
Економіка Китаю побила прогнози зростання після зняття пандемічних обмежень
Байден скасував у США режим надзвичайної ситуації, запроваджений через коронавірус
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: