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Україна увійшла в "зелену" зону навіть за критеріями ЄС – Шмигаль

Понеділок, 14 червня 2021, 15:02
Фото з сайту Кабміну

З 14 червня Україна увійшла у "зелену" зону за критеріями ЄС, наразі показники захворюваності найнижчі за останній рік.

Джерело: Офіс президента з посиланням на заяву прем’єра Дениса Шмигаля на селекторній нараді 14 червня

Пряма мова: "Усі області України перебувають у "зеленій" зоні. Відповідно до критеріїв Європейського Союзу Україна також відсьогодні увійшла в "зелену" зону. Маємо показник 74,71 випадку на 100 тисяч населення при встановленому ЄС критерії 75 випадків на 100 тисяч населення".

Деталі: Шмигаль нагадав, що за минулу добу виявили 420 нових хворих на COVID-19, що є найнижчим показником за останній рік.

Передісторія:

  • Станом на 14 червня понад 1 млн 479 тисяч громадян отримали першу дозу вакцини проти COVID-19, а понад 238 тисяч осіб – дві дози.

Українська правда
Теми: коронавірускарантинШмигаль


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