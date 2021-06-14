Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль

С 14 июня Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании 14 июня

Прямая речь: "Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения".

Детали: Шмыгаль напомнил, что за минувшие сутки обнаружили 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

Предыстория: