Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль

Понедельник, 14 июня 2021, 15:02
Фото с сайта Кабмина

С 14 июня Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании 14 июня

Прямая речь: "Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения".

Детали: Шмыгаль напомнил, что за минувшие сутки обнаружили 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

Предыстория:

Украинская правда
Темы: коронавирускарантинШмыгаль


powered by lun.ua
Главное сегодня

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины

Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский

В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ

обновлено от 16.57В Киеве изменили график массовой ковид-вакцинации из-за праздников

Все новости...
коронавирус
СБУ блокировала схему изготовления поддельных справок о COVID-19
В Киеве немного уменьшилось количество новых COVID-больных
Рекордное количество COVID-прививок сделали в Украине за прошедшую неделю
Последние новости
23:17
Чехия с июля разрешит культурные события с участием до 5000 человек
22:46
Пьяный боевик расстрелял своих товарищей. Назвали украинский диверсией
22:06
Новости экономики: арбитраж против "Газпрома", сокращения в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ
21:42
Шмыгаль ошибся в заявлении о том, что Украина стала "зеленой" по ковид-критериям ЕС
21:26
Новости 14 июня: членство в НАТО через ПДЧ, обвинения Путина в адрес Украины
21:08
Закон об усилении штрафов за перегрузки на дорогах передали на подпись Зеленскому
20:50
фотоМужчина устроил 18 ДТП и убегал от патрульных в Николаеве
20:25
Официальный курс: доллар упал ниже 27 гривень
20:08
Оккупанты дважды обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Все новости...