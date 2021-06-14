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Украина вошла в "зеленую" зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль

Понедельник, 14 июня 2021, 15:02
Украина вошла в зеленую зону даже по критериям ЕС – Шмыгаль
Фото с сайта Кабмина

С 14 июня Украина вошла в "зеленую" зону по критериям ЕС, сейчас показатели заболеваемости самые низкие за последний год.

Источник: Офис президента со ссылкой на заявление премьера Дениса Шмыгаля на селекторном совещании 14 июня

Прямая речь: "Все области Украины находятся в "зеленой" зоне. В соответствии с критериями Европейского Союза Украина также отныне вошла в "зеленую" зону. Имеем показатель 74,71 случая на 100 000 населения при установленном ЕС критерии 75 случаев на 100 000 населения".

Детали: Шмыгаль напомнил, что за минувшие сутки обнаружили 420 новых больных COVID-19, что является самым низким показателем за последний год.

Предыстория:

Украинская правда

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Темы: коронавирускарантинШмыгаль
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