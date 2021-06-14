Рекордну кількість COVID-щеплень зробили в Україні за минулий тиждень

Упродовж минулого тижня, з 7 по 13 червня, в Україні зробили щеплення проти коронавірусу 330 тисяч 375 громадян.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 238 695 осіб, другу – 91 680.

До цього найбільш продуктивним за щепленнями був період з 31 травня по 6 червня, коли отримали вакцину понад 240 тисяч громадян.

12-13 червня у центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю.

Цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації: 13 центрів у Дніпропетровській, 8 у Львівській, 7 в Одеській, 5 у Полтавській, 3 в Херсонській, 2 в Київській, 2 в Чернівецькій, 2 у Хмельницькій та по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в місті Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 6 410, у Дніпрі у 12 центрах – 3 145 та у Львові у трьох центрах – 2 968.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом щеплено 1 479 703 особи, з них першу дозу отримали 1 479 701 особа, повністю імунізовані 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

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