Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Рекордну кількість COVID-щеплень зробили в Україні за минулий тиждень

Понеділок, 14 червня 2021, 10:59
Фото КМДА

Упродовж минулого тижня, з 7 по 13 червня, в Україні зробили щеплення проти коронавірусу 330 тисяч 375 громадян.

Джерело: дані РНБО, МОЗ

Деталі: Упродовж 7 днів першу дозу вакцини отримали 238 695 осіб, другу – 91 680. 

 

До цього найбільш продуктивним за щепленнями був період з 31 травня по 6 червня, коли отримали вакцину понад 240 тисяч громадян.

12-13 червня у центрах масової вакцинації у 16 регіонах України проти COVID-19 щепили 31 305 людей, з них 15 924 у суботу та 15 381 у неділю.  

Цими вихідними працювало 50 центрів вакцинації: 13 центрів у Дніпропетровській, 8 у Львівській, 7 в Одеській, 5 у Полтавській, 3 в Херсонській, 2 в Київській, 2 в Чернівецькій, 2 у Хмельницькій та по одному в Тернопільській, Рівненській, Вінницькій, Кіровоградській, Житомирській, Черкаській, Харківській областях та в місті Києві.

Найбільше щеплень за два дні зробили в Києві на базі Міжнародного виставкового центру – 6 410, у Дніпрі у 12 центрах – 3 145 та у Львові у трьох центрах – 2 968.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні загалом щеплено 1 479 703 особи, з них першу дозу отримали 1 479 701 особа, повністю імунізовані 238 798 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). 

Загалом проведено 1 718 499 щеплень.

Передісторія: 

  • Прем'єр-міністр Денис Шмигаль констатував, що Україна нарощує темпи вакцинування населення проти COVID-19.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

На Донбасі підірвалися двоє військових

Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл

Новини 14 червня: членство в НАТО через ПДЧ, звинувачення Путіна на адресу України

Путін звинуватив Україну у стягуванні військ на Донбас

Ми доводимо, що готові бути в НАТО більше, ніж більшість країн ЄС – Зеленський

В НАТО оголосили, що Україна отримає членство через ПДЧ

Усі новини...
вакцинація
COVID-вакцинація: у неділю в Україні зробили менше щеплень, ніж у суботу
У EMA радять використовувати мРНК-вакцини замість AstraZeneca навіть для літніх людей
У Києві в МВЦ вакцинували рекордну кількість людей за добу
Останні новини
00:37
Байден про Україну: Може вступити до НАТО, якщо здолає корупцію
23:58
Україна влітку вийде на 220 тисяч щеплень на добу – Ляшко
23:45
На Донбасі підірвалися двоє військових
23:17
Чехія з липня дозволить культурні події за участі до 5 тисяч осіб
22:46
П’яний бойовик розстріляв своїх товаришів. Назвали українською диверсією
22:06
Новини економіки: арбітраж проти "Газпрому", скорочення в УЗ
21:54
Зарплату до $1 тисячі підняли директорам усіх львівських шкіл
21:42
Шмигаль помилився у заяві, що Україна стала "зеленою" за ковід-критеріями ЄС
21:26
Новини 14 червня: членство в НАТО через ПДЧ, звинувачення Путіна на адресу України
21:08
Закон про посилення штрафів за перевантаження на дорогах передали на підпис Зеленському
Усі новини...