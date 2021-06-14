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Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників "паспортів вакцинації"

Понеділок, 14 червня 2021, 15:33
Рада ЄС скасувала обмеження на поїздки для власників паспортів вакцинації
Фото з Twitter ЄП

Рада ЄС затвердила рішення про скасування обмежень на подорожі в рамках блоку для власників цифрових сертифікатів COVID-19.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на рішення Ради ЄС.

"Власники сертифікатів про вакцинацію, виданих відповідно до регламенту ЄС щодо цифрових сертифікатів COVID, не повинні проходити тестування або карантин/самоізоляцію, якщо вони повністю вакциновані вакциною, схваленою Європейським агентством з лікарських засобів, і минуло щонайменше 14 днів з моменту повної вакцинації. Держави-члени також можуть зняти такі обмеження після першої дози у випадку дводозових вакцин" – йдеться у повідомленні.

Також скасовані обмеження для осіб, які мають сертифікат, що свідчить про те, що минуло менше 180 днів з дати позитивного результату тестування.

Обмеження для інших подорожуючих повинні базуватися на тому, наскільки країна, з якої вони приїжджають, взяла під контроль розповсюдження COVID-19.

ЄС запроваджує сертифікати COVID-19, які вказуватимуть, чи людина щеплена, чи має імунітет, оскільки вона раніше була інфікована, чи нещодавно пройшла негативний тест. Система повинна бути готова до 1 липня, хоча деякі країни вже запустили сертифікати раніше.

Держави-члени ЄС також зможуть натиснути на "екстрене гальмо" і заборонити всі поїздки з регіону, що демонструє сплеск захворювання.

Система розроблена також для застосування до країн, що не є членами Шенгенської зони – Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії, але не для Великої Британії.

Відвідувачі з інших країн також можуть приїхати, якщо вони можуть довести, що вони щеплені. Однак прикордонна політика в цілому є питанням окремих країн ЄС, тому вони можуть встановлювати власні правила.

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Теми: ЄСтуризмвакцинація
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