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Совет ЕС отменил ограничения на поездки для владельцев "паспортов вакцинации"

Понедельник, 14 июня 2021, 15:33
Фото с Twitter ЕП

Совет ЕС утвердил решение об отмене ограничений на путешествия в рамках блока для владельцев цифровых сертификатов COVID-19.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на решение Совета ЕС.

"Владельцы сертификатов о вакцинации, выданных в соответствии с регламентом ЕС по цифровым COVID-сертификатам, не должны проходить тестирование или карантин/самоизоляцию, если они полностью вакцинированы вакциной, одобренной Европейским агентством по лекарственным средствам, и прошло не менее 14 дней с момента полной вакцинации. Государства члены также могут снять такие ограничения после первой дозы в случае двухдозовых вакцин", – говорится в сообщении.

Также отменены ограничения для лиц, имеющих сертификат, свидетельствующий о том, что прошло менее 180 дней с даты положительного результата тестирования.

Ограничения для других путешествующих должны базироваться на том, насколько страна, из которой они приезжают, взяла под контроль распространение COVID-19.

ЕС вводит сертификаты COVID-19, которые будут указывать, привит ли человек, или имеет иммунитет, поскольку раньше был инфицирован, или недавно прошел отрицательный тест. Система должна быть готова к 1 июля, хотя некоторые страны уже запустили сертификаты раньше.

Государства-члены также смогут нажать на "экстренный тормоз" и запретить все поездки из региона, что есть всплеск заболевания.

Система разработана также для применения в странах, не являющихся членами Шенгенской зоны – Исландии, Лихтенштейна, Норвегии и Швейцарии, но не для Великобритании.

Посетители из других стран также могут приехать, если они могут доказать, что они привиты. Однако пограничная политика в целом является вопросом отдельных стран ЕС, поэтому они могут устанавливать собственные правила.

Темы: ЕСтуризмвакцинация


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