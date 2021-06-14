Фейкового мінера адмінбудівель ув’язнили на 4 роки

Київський районний суд Харкова визнав винним 43-річного чоловіка за фактами неправдивих повідомлень про загрозу безпеці громадян, знищенні та пошкодженні об'єктів власності, вчинених повторно, та призначив покарання у виді 4 років позбавлення волі.

Джерело: пресслужба Харківської обласної прокуратури

Дослівно: "Розслідуванням встановлено 43-річного мешканця Харкова, який з метою дезорганізації роботи державних організацій, а саме територіального сервісного центру МВС України №6341, регіонального сервісного центру МВС України, Харківського апеляційного суду та Господарського суду області, здійснив 9 неправдивих повідомлень про мінування".

Деталі: Під час суду він визнав свою провину у повному обсязі. Чоловік має час на апеляцію.

Нагадаємо: У жовтні 2019 року в Харкові через повідомлення про замінування працівники поліції оглянули 40 лікарень, 7 пологових будинків, 30 торгівельних центрів та 7 житлових будинків та евакуювали 708 громадян, з "замінованих" лікарень – 364 особи.