Киевский районный суд Харькова признал виновным 43-летнего мужчину по фактам ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении и повреждении объектов собственности, совершенных повторно, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "Расследованием установлено 43-летнего жителя Харькова, который с целью дезорганизации работы государственных организаций, а именно территориального сервисного центра МВД Украины №6341, регионального сервисного центра МВД Украины, Харьковского апелляционного суда и Хозяйственного суда области, совершил 9 ложных сообщений о минировании".

Детали: Во время суда он признал свою вину в полном объеме. Человек имеет время на апелляцию.

Напомним: В 2019 году в Харькове из-за сообщения о заминировании работники полиции осмотрели 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов и эвакуировали 708 граждан, из "заминированных" больниц - 364 человека.