Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Фейкового минера админзданий посадили на 4 года

Понедельник, 14 июня 2021, 17:30
Фейкового минера админзданий посадили на 4 года

Киевский районный суд Харькова признал виновным 43-летнего мужчину по фактам ложных сообщений об угрозе безопасности граждан, уничтожении и повреждении объектов собственности, совершенных повторно, и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы.

Источник: пресс-служба Харьковской областной прокуратуры

Дословно: "Расследованием установлено 43-летнего жителя Харькова, который с целью дезорганизации работы государственных организаций, а именно территориального сервисного центра МВД Украины №6341, регионального сервисного центра МВД Украины, Харьковского апелляционного суда и Хозяйственного суда области, совершил 9 ложных сообщений о минировании".

Детали: Во время суда он признал свою вину в полном объеме. Человек имеет время на апелляцию.

Напомним: В 2019 году в Харькове из-за сообщения о заминировании работники полиции осмотрели 40 больниц, 7 роддомов, 30 торговых центров и 7 жилых домов и эвакуировали 708 граждан, из "заминированных" больниц - 364 человека.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Харьковсуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
23:43
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
22:13
НОК выбрал лучших спортсменов года, среди них Ярослава Магучих
21:57
На границе с Польшей заблокированы три КПП, в очереди стоят более 4 тысяч грузовиков – ГПСУ
21:45
Кабмин внес в Раду законопроект об ответственности за нарушение лоббирования
21:28
Прибыль украинских банков с начала года достигла более 130 миллиардов
21:25
США обвинили Иран в атаке на танкер в Индийском океане
Все новости...
Реклама: