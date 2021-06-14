Путін про наступника: Якщо я побачу таку людину, то зроблю все для підтримки

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання щодо наступника, сказав, що він готовий підтримати "людину віддану країні", яка з його точки зору, буде дбати все життя на "вівтар Вітчизни".

Джерело: Інтерв’ю Путіна американському каналу NBC, яке публікує сайт Кремля

Пряма мова Путіна: "Тому якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але я побачу, що це людина з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар Вітчизни не просто роки, а все свою життя, як би він не ставився до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані".

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