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Путін про наступника: Якщо я побачу таку людину, то зроблю все для підтримки

Понеділок, 14 червня 2021, 18:17

Президент Росії Володимир Путін, відповідаючи на питання щодо наступника, сказав, що він готовий підтримати "людину віддану країні", яка з його точки зору, буде дбати все життя на "вівтар Вітчизни".

Джерело: Інтерв’ю Путіна американському каналу NBC, яке публікує сайт Кремля  

Пряма мова Путіна: "Тому якщо я побачу, що якась людина, навіть якщо критично ставиться до якихось сфер моєї діяльності, але я побачу, що це людина з конструктивними поглядами, людина віддана країні, готова покласти на вівтар Вітчизни не просто роки, а все свою життя, як би він не ставився до мене особисто, я зроблю все, щоб такі люди були підтримані".

Передісторія:

  • 3 липня 2020 року президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обнуляє його президентський термін і дозволяє йому знову балотуватися в президенти Росії.

Теми: ПутінРосія


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