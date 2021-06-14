Путин о преемнике: Если я увижу такого человека, то сделаю все для поддержки

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о преемнике, сказал, что он готов поддержать "человека преданного стране", который с его точки зрения, будет готов положить всю жизнь положить на "алтарь Отечества".

Источник: Интервью Путина американскому каналу NBC, которое публикует сайт Кремля

Прямая речь Путина: "...если я увижу, что какой-то человек, даже если критически относится к каким-то сферам моей деятельности, но я увижу, что это человек с конструктивными взглядами, человек предан стране, готов положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь, как бы он ни относился ко мне лично, я сделаю всё, чтобы такие люди были поддержаны".

Предыстория:

3 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ, который обнуляет его президентский срок и позволяет ему снова баллотироваться в президенты России.