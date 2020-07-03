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Путін себе обнулив

П'ятниця, 3 липня 2020, 16:38

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, який обнуляє його президентський термін і дозволяє йому знову балотуватися в президенти Росії.

Джерело: указ Путіна на сайті Кремля

Дослівно: "Поправки до Конституції Російської Федерації, передбачені статтею 1 Закону Російської Федерації про поправки до Конституції Російської Федерації від 14 березня 2020 р № 1-ФКЗ "Про вдосконалення регулювання окремих питань організації та функціонування публічної влади", вступають в силу 4 липня 2020 року".

Деталі: Указ вступає у силу з дня підписання, а поправки наберуть чинності вже 4 липня.

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Передісторія:

  • 25 червня в Росії почалося голосування щодо поправок до конституції і "обнулення" президентських термінів Володимира Путіна, яке може дозволити президенту РФ керувати країною до 2036 року. 
  • Також серед запропонованих змін є поправка про захист цілісності Росії. Нею хочуть зробити неконституційними законопроєкти, пов'язані з поверненням Криму Україні.
  • ЗМІ повідомляли, що у Москві скуповують голоси на підтримку поправок до кнституції. Також у Росії розробили спеціальну електронну систему для контролю явки бюджетників з великих підприємств на голосуванні за поправки до конституції.

Українська правда
Теми: ПутінРосіяКонституція


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