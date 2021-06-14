Путін звинуватив Україну у стягуванні військ на Донбас

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у постійному стягуванні військ до зони бойових дій на Донбасі.

Джерело: Путін в інтерв’ю американському телеканалу NBS, цитує його адміністрація

Пряма мова: "Послухайте, по-перше, сама Україна постійно підтягує так, по-моєму, і зараз продовжує це – і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу".

Деталі: Путін вкотре сказав, що Росія начебто не стягує війська спеціально до кордону, а проводить планові військові навчання на своїй території.

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