Путін звинуватив Україну у стягуванні військ на Донбас
Понеділок, 14 червня 2021, 18:27
Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну у постійному стягуванні військ до зони бойових дій на Донбасі.
Джерело: Путін в інтерв’ю американському телеканалу NBS, цитує його адміністрація
Пряма мова: "Послухайте, по-перше, сама Україна постійно підтягує так, по-моєму, і зараз продовжує це – і особовий склад, і військову техніку в район конфлікту на південному сході України, до Донбасу".
Деталі: Путін вкотре сказав, що Росія начебто не стягує війська спеціально до кордону, а проводить планові військові навчання на своїй території.
Нагадаємо:
- Україна дотримується режиму розведення сил та засобів на Донбасі. Це підтверджують звіти СММ ОБСЄ. Останні також фіксують, що саме незаконні військові формування РФ на Донбасі порушують режим розведення військ.
- Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31.