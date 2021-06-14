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Росія проведе військові навчання біля кордону з Україною

Понеділок, 14 червня 2021, 16:32

Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Західний військовий округ РФ

Деталі: У навчаннях візьмуть участь Ленінградська армія Військово-повітряних сил РФ та сил Протиповітряної оборони. 

Під час маневрів екіпажі бомбардувальників нанесуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні Західного військового округу. 

Також під час навчань екіпажі бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів Міг-31БМ піднімуться в небо з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Вони мають начебто провести розвідку та вразити наземні цілі – укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах і командні пункти умовного противника.

Нагадаємо:

  • У березні та квітні повідомлялось, що Росія стягнула до українських кордонів значну кількість військ. У Москві тоді відповідали, що проводять військові навчання та мають право перекидати війська в межах країни як завгодно. 
  • Проте з 23 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Водночас повідомлялось, що Росія залишила біля кордону України десятки тисяч військовослужбовців і зброю після недавнього відведення частини своїх військ.

Теми: Росіякордон


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