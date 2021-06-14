Росія проведе військові навчання біля кордону з Україною
Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31.
Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Західний військовий округ РФ
Деталі: У навчаннях візьмуть участь Ленінградська армія Військово-повітряних сил РФ та сил Протиповітряної оборони.
Під час маневрів екіпажі бомбардувальників нанесуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні Західного військового округу.
Також під час навчань екіпажі бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів Міг-31БМ піднімуться в небо з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Вони мають начебто провести розвідку та вразити наземні цілі – укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах і командні пункти умовного противника.
Нагадаємо:
- У березні та квітні повідомлялось, що Росія стягнула до українських кордонів значну кількість військ. У Москві тоді відповідали, що проводять військові навчання та мають право перекидати війська в межах країни як завгодно.
- Проте з 23 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
- Водночас повідомлялось, що Росія залишила біля кордону України десятки тисяч військовослужбовців і зброю після недавнього відведення частини своїх військ.