Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія проведе військові навчання біля кордону з Україною

Понеділок, 14 червня 2021, 16:32
Росія проведе військові навчання біля кордону з Україною

Росія розпочала тактичні навчання у Воронезькій області, де будуть задіяні бомбардувальники Су-34 та дальні перехоплювачі Міг-31. 

Джерело: "Інтерфакс-Росія" з посиланням на Західний військовий округ РФ

Деталі: У навчаннях візьмуть участь Ленінградська армія Військово-повітряних сил РФ та сил Протиповітряної оборони. 

Під час маневрів екіпажі бомбардувальників нанесуть ракетно-бомбові удари по наземних цілях умовного противника на полігоні Західного військового округу. 

Також під час навчань екіпажі бомбардувальників під прикриттям винищувачів-перехоплювачів Міг-31БМ піднімуться в небо з аеродромів у Воронезькій, Курській і Тверській областях. Вони мають начебто провести розвідку та вразити наземні цілі – укріплення, танкові колони, літаки на аеродромах і командні пункти умовного противника.

Нагадаємо:

  • У березні та квітні повідомлялось, що Росія стягнула до українських кордонів значну кількість військ. У Москві тоді відповідали, що проводять військові навчання та мають право перекидати війська в межах країни як завгодно. 
  • Проте з 23 квітня міністр оборони Росії Сергій Шойгу доручив командуючим починати відведення військ, які скупчилися біля кордонів з Україною і в окупованому Криму.
  • Водночас повідомлялось, що Росія залишила біля кордону України десятки тисяч військовослужбовців і зброю після недавнього відведення частини своїх військ.

"Українська правда" у Threads

Теми: Росіякордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Росія
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові
Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ
Останні новини
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:35
За Трампа у Білому домі зникла папка з секретними документами про втручання Росії у вибори – CNN
01:14
ОновлюєтьсяУ Києві працює ППО, Кличко попередив про ще одну групу БпЛА
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
23:52
Ізраїльські військові повідомили, що помилково вбили трьох заручників
23:35
ОновлюєтьсяВ Україні кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
Усі новини...
Реклама: