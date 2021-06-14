Президент России Владимир Путин обвинил Украину в постоянном стягиваний войск в зону боевых действий на Донбассе.

Источник: Путин в интервью американскому телеканалу NBS, цитирует его администрация

Прямая речь: "Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу".

Детали: Путин в очередной раз сказала, что Россия якобы не стягивает войска специально к границе, а проводит плановые военные учения на своей территории.

Напомним: