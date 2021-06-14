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Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Понедельник, 14 июня 2021, 18:27
Путин обвинил Украину в стягивании войск на Донбасс

Президент России Владимир Путин обвинил Украину в постоянном стягиваний войск в зону боевых действий на Донбассе.

Источник: Путин в интервью американскому телеканалу NBS, цитирует его администрация

Прямая речь: "Послушайте, во-первых, сама Украина постоянно подтаскивала да, по-моему, и сейчас продолжает ещё ‒ и личный состав, и военную технику в район конфликта на юго-востоке Украины, к Донбассу".

Детали: Путин в очередной раз сказала, что Россия якобы не стягивает войска специально к границе, а проводит плановые военные учения на своей территории.

Напомним:

  • Украина соблюдает режим разведения сил и средств на Донбассе. Это подтверждают отчеты СММ ОБСЕ. Последние также фиксируют, что именно незаконные военные формирования РФ на Донбассе нарушают режим разведения войск.
  • Россия начала тактические учения в Воронежской области, где будут задействованы бомбардировщики Су-34 и дальние перехватчики Миг-31.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинДонбасс
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