Генсек НАТО: не Росії вирішувати, чи буде Україна членом Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг наголосив, що Росія не матиме впливу на рішення про вступ України до Альянсу.

Про це він заявив у понеділок на підсумковій пресконференції саміту НАТО, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Кожна країна обирає свій шлях, і це стосується також вступу до НАТО. Це питання до України та до 30 членів НАТО вирішувати, чи вона прагне бути членом Альянсу", - наголосив він.

Єнс Столтенберг підкреслив, що у моменти, коли настане час розгляду цього питання, Росія не матиме можливості ветувати можливий вступ України до Альянсу.

Він також послався на ухвалене 14 червня рішення саміту про те, що Україна отримає членство через етап ПДЧ.

"Росія не має слова у питання того, чи бути України членом Альянсу. Вони не можуть ветувати, що робити її сусідам. Ми не повернемося в епоху сфер інтересів, коли великі країни вирішують, що робити меншим", - пояснив він.

Детально про рішення НАТО та його важливість для України дивіться у відеопоясненні ЄвроПравди.