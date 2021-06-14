Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Генсек НАТО: не России решать, будет ли Украина членом Альянса

Понедельник, 14 июня 2021, 19:10

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что Россия не будет иметь влияния на решение вопроса о вступлении Украины в Альянс.

Об этом он заявил в понедельник на итоговой пресс-конференции саммита НАТО, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Каждая страна выбирает свой путь, и это касается также вступления в НАТО. Это вопрос к Украине и к тридцати членам НАТО - решать, стремится ли она быть членом Альянса", - подчеркнул он.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что в моменты, когда наступит время рассмотрения этого вопроса, Россия не будет иметь возможности ветировать возможное вступление Украины в Альянс.

Он также сослался на принято 14 июня решение саммита о том, что Украина получит членство через этап ПДЧ.

"Россия не слова в вопросе того, быть Украине членом Альянса. Они не могут ветировать, что делать ее соседям. Мы не вернемся в эпоху сфер интересов, когда большие страны решают, что делать меньше", - пояснил он.

Подробно о решении НАТО и его важность для Украины смотрите в видеопояснении ЕвроПравды.

Темы: НАТОУкраина


powered by lun.ua
Главное сегодня

The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах

Байден о Путине: Достойный противник

В НАТО признали Китай угрозой безопасности

Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию

На Донбассе подорвались двое военных

Зарплату до $1 тысячи подняли директорам всех львовских школ

Все новости...
НАТО
Мы доказываем, что готовы быть в НАТО больше, чем большинство стран ЕС – Зеленский
В НАТО объявили, что Украина получит членство через ПДЧ
Зеленский хочет от Байдена четкое "да" или "нет" относительно ПДЧ в НАТО для Украины
Последние новости
07:25
СМИ: Британия и Австралия согласовали условия торгового соглашения
06:38
В супермаркете в Джорджии клиент выстрелил в кассира — после спора из-за маски
05:47
За сутки в мире зафиксировали немногим более 300 тысяч новых COVID-инфицирований
04:50
The Guardian: Вариант "Дельта" обнаружили в более 70 странах
03:41
Байден о Путине: Достойный противник
02:50
В НАТО признали Китай угрозой безопасности
01:59
Африка получит приоритет в распределении вакцин от G7 — ВОЗ
01:19
Кулеба: Главное препятствие на пути к ПДЧ для Украины — нежелание отправлять сигнал РФ
00:37
Байден об Украине: Может вступить в НАТО, если одолеет коррупцию
23:58
Украина летом выйдет на 220 тысяч прививок в сутки – Ляшко
Все новости...